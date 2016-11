Mobile Versorger ersetzen Einkaufsmarkt in Zwickau

erschienen am 07.11.2016



Zwickau. Die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs am Eschenweg im Zwickauer Stadtteil Marienthal soll auch nach Schließung des Edeka-Marktes gesichert sein. Wie das Büro für Wirtschaftsförderung am Montag mitteilte, wird ein Frischdienst ab 28. November mit einem Verkaufsfahrzeug montags von 14.30 bis etwa 15.15 Uhr sowie donnerstags von 14.45 bis 15.30 Uhr den Standort anfahren. Zusätzlich ist ab 26. November ein Bäcker werktags mit einem Verkaufswagen vor Ort. Einmal in der Woche bietet außerdem ein Fleisch- und Wursthandel seine Waren an. Die genauen Zeiten werden vor Ort bekanntgegeben. "Die mobilen Einkaufsmöglichkeiten ersetzen zwar keinen Lebensmittelmarkt, bieten aber eine Möglichkeit, die wohnortnahe Grundversorgung bis zur hoffentlich baldigen Wiedereröffnung sicherzustellen", heißt es aus der Stadtverwaltung. Der Edeka-Markt schließt am 25. November. Bereits jetzt gelten verkürzte Öffnungszeiten. Nach Angaben der Zwickauer Wirtschaftsförderung verhandeln derzeit gleich drei Interessenten mit dem Inhaber, einer Immobilienfirma mit Sitz in Luxemburg. Es soll sich um zwei Betreiber von Lebensmittelmärkten handeln sowie um eine Privatperson, die den Markt nach dem bisherigen Modell weiterbetreiben möchte. Vorgesehen wäre demnach, dass sich Bäcker und Fleischer einmieten könnten. Allerdings seien vorher umfangreiche Sanierungsmaßnahmen nötig. (nd/ael)