Mord vor 30 Jahren: Angeklagter will sich nicht äußern

Ein Mordfall aus DDR-Zeit beschäftigt das Landgericht Zwickau. Der Angeklagte will sich zum Prozessauftakt nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußern. Die Staatsanwaltschaft legt ihm ein Tötungsverbrechen im April 1987 zur Last.

erschienen am 11.12.2016



Zwickau (dpa/sn) - Der Angeklagte in einem Mordfall aus DDR-Zeit wird sich nach Angaben seines Verteidigers zum Prozessauftakt an diesem Montag in Zwickau nicht zu den Tatvorwürfen äußern. Wie sein Anwalt Andreas Bönisch am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte, ist es nicht vorgesehen, dass er sich am Anfang des Verfahrens dazu einlässt. Man wolle erst den Prozessverlauf abwarten.

Dem Tatverdächtigen aus dem thüringischen Gera wird vorgeworfen, im April 1987 in der Nähe der Stadt Plauen im Vogtland die damals 18 Jahre alte Heike Wunderlich vergewaltigt und ermordet zu haben. Die Ermittler waren dem 61 Jahre alten Mann durch verbesserte DNA-Analysen auf die Spur gekommen.

Der aus Zwickau stammende Angeklagte war im April in Gera verhaftet worden, wo er seit einigen Jahren lebt. Er befindet sich in Untersuchungshaft im Haftkrankenhaus Leipzig. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit sollte er erst kurz vor Verhandlungsbeginn von dort nach Zwickau gebracht werden.

Er hoffe, dass sein Mandant nicht bereits vorher in die dortige Justizvollzugsanstalt gebracht werde, sagte Anwalt Bönisch. «Ich bin mir nicht sicher, ob eine medizinische Versorgung dort adäquat gegeben ist», sagte er zur Begründung. Der Angeklagte hatte 2012 einen Schlaganfall erlitten.

Der Prozess gegen den 61 Jahre alten Frührentner beginnt am Montag vor dem Landgericht Zwickau. Geladen sind 49 Zeugen und drei Sachverständige. Zunächst sind elf Verhandlungstage angesetzt. Die Prozessbeteiligten rechnen jedoch mit einem Verfahren über mehrere Monate, weil die Tat so lange zurückliegt und in den fast 30 Jahre dauernden Ermittlungen die Materialsammlung mit 18 Ordnern Hauptakten und 140 Ordnern Beiakten sehr umfangreich ist. Die Familie des Opfers wird von zwei Anwälten in der Nebenklage vertreten.