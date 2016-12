Mordfall Heike Wunderlich: Arzt sorgt für Paukenschlag

Der Angeklagte ist nicht so krank, wie er bisher glauben machen wollte. Deshalb wurde er jetzt ins Gefängnis verlegt.

Von Gabi Thieme

erschienen am 21.12.2016



Zwickau/Plauen. Im Prozess um den vor fast 30 Jahren verübten Mord an der 18-Jährigen Heike Wunderlich in Plauen hat am Mittwoch die Mitteilung eines Chefarztes des Haftkrankenhauses Leipzig für Aufsehen gesorgt. Der dort seit seiner Verhaftung im März untergebrachte mutmaßliche Mörder bedürfe keiner Hilfe durch Pflegekräfte. Er könne allein essen, trinken, sich waschen, seine Notdurft verrichten und könne sich auch kurze Strecken allein bewegen. Eine Sturzneigung bestehe ebenfalls nicht. Er bekomme morgens und abends Medikamente. Eine Betreuung während der Verhandlung sei nicht notwendig. Trotz einer gewissen Sprachlosigkeit als Folge eines Schlaganfalls von 2012 könne er sich hinreichend verständlich machen. Der Angeklagte Helmut S. sei kein Fall für das Haftkrankenhaus, teilte der Chefarzt der psychiatrischen und psychotherapeutischen Station dem Vorsitzenden Richter Klaus Hartmann mit.

Auch der glaubt, dass man den Angeklagten wohl nur wegen eines vermeintlich höheren Betreuungsaufwandes bislang nicht nach Zwickau in die JVA verlegt habe. Offenbar habe man aber eine Lösung gefunden. Denn Helmut S. wurde am Dienstag nach Zwickau verlegt.

Staatsanwalt und Nebenklägeranwälte monierten am Mittwoch, dass sie den Angeklagten bislang nicht dazu fragen durften, inwieweit er der Verhandlung folgen könne. "Darüber bekommen wir nur durch seine Verteidiger gesiebte Informationen", kritisierte Oberstaatsanwalt Holger Illing. Der Beschuldigte hatte die ihm angebotenen Kopfhörer abgelehnt, er brauche sie nicht zum besseren Verständnis, gab er an.

Als am Mittwoch jene Frau als Zeugin gehört wurde, die Heikle Wunderlich am Abend des 9. April 1987 als letzte lebend gesehen hatte, musterte der Angeklagte sie aufmerksam. Zwischendurch streifte sein Blick immer wieder auf den Laptop seines Verteidigers. Jeanette D., eine Kollegin und Freundin des Opfers, hatte am Tatabend eineinhalb Stunden mit Heike Wunderlich verbracht. Diese sei nach dem abendlichen Kurs in der Volkshochschule Plauen, wo sie sich auf ein Ingenieurstudium vorbereitete, zu ihr in die Wohnung gekommen. Gemeinsam hätten sie sich Fotos von einer Reise angeschaut. Weil es regnete, hätte sie Heike Wunderlich angeboten, bei ihr zu übernachten. Sie habe abgelehnt, weil die Mutter krank sei und die Konfirmation des Bruders vorzubereiten war. Als ihr Moped nicht ansprang, habe ihr ebenfalls anwesender Freund gefragt, ob er helfen könne. Doch Heike habe abgelehnt mit den Worten: "Nein, ich schiebe es an." "Wir hörten noch, wie sie wegfuhr. Das war das letzte Lebenszeichen." Am nächsten Tag wurde die Frau erwürgt und missbraucht in einem Wald gefunden.

Auf die Frage des Richters nach Männerbekanntschaften, sagte die Vogtländerin: "Heike war eher vorsichtig, ist nicht gleich mit jedem losgezogen oder ins Bett gegangen." Sie sei insgesamt eher zurückhaltend, aber beliebt gewesen. Es habe einen Freund im Betrieb gegeben, mit dem sei immer mal Schluss gewesen, weil der schnell auf 180 gewesen sei und sie auch gleich mal angeschrien habe. Sie habe dann auf Arbeit deshalb mehrfach spontan geweint. Am 21. März 1987 seien sie gemeinsam in der Wema Plauen zur Disco gewesen. Da habe Heike einen neuen Freund kennengelernt. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.