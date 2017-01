Mordfall Heike Wunderlich: Reicht eine DNA-Spur als Beweis?

Biochemiker erklärt, wie und wo er das wichtigste Beweismittel fand

Von Gabi Thieme

erschienen am 18.01.2017



Zwickau/Plauen. Im Prozess um den vor fast 30 Jahren verübten Mord an der 18-jährigen Heike Wunderlich in Plauen gibt es nur eine einzige DNA-Spur des Angeklagten. Wie der Sachverständige Steffen Schulze vom Landeskriminalamt Sachsen, der die Spur vor einem Jahr extrahieren konnte, am Mittwoch sagte, sei es mit Sicherheit die von Helmut S. Sie stamme von jenem BH, der als Teil des Drosselwerkzeugs benutzt worden war, und wo sich auch nach fast drei Jahrzehnten noch verwertbares Zellmaterial aus Hautabrieb befand: "Nicht sichtbarer Hautabrieb besteht aus mehreren Hundert Zellen mit dem unverwechselbaren Erbgut des Verursachers", erklärte Schulze. "Egal, welche Zelle jemand hinterlässt, sie enthält dieses Erbgut."

Der promovierte Biochemiker beschrieb am achten Verhandlungstag, dass zur Untersuchung der BH in winzige Stücke von maximal einem Quadratzentimeter zerschnitten worden sei. Diese Stücke wurden in eine Lösung gegeben, die den Stoff auflöse und die DNA dabei freisetze. 22 Stellen des Wäschestücks seien auf diese Weise untersucht worden, "nur an einer Stelle gab es eine männliche Spur". An allen 22 Stücken fand sich zugleich die DNA der Trägerin. Schulze schloss aus, dass eine dritte Person beteiligt war.Die gefundene männliche DNA hatte zu dem Treffer in der Straftäterdatenbank des Bundeskriminalamtes geführt, wo Helmut S. unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen 2005 und 2006 registriert ist. Nach seiner Verhaftung im März 2016 in Gera sei von ihm eine Speichelprobe genommen worden, die die Übereinstimmung bestätigte. Dem Spezialisten am LKA waren Ende 2015 fast alle 30 Asservate vom Tatort übergeben worden, darunter Haare, Fingernagelschmutz, die Bekleidung des Opfers, selbst der Sozialversicherungsausweis, Uhr und Geldbörse. Er sollte prüfen, ob mit den inzwischen verfeinerten Untersuchungsmethoden Spuren zu finden seien. Lediglich an einem BH-Träger habe sich Zellmaterial befunden und das auch nur, weil der Verursacher fest zupackt haben muss, sagte Schulze. Wie die DNA des Angeklagten an den BH gelangt ist, war am Mittwoch noch nicht Gegenstand der Verhandlung. Der Sachverständige soll kommende Woche an beiden Verhandlungstagen weiter befragt werden. Dem 61 jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, am 9. April 1987 Heike Wunderlich missbraucht und ermordet zu haben.