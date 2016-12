Mordfall Wunderlich: Zeuge schildert Auffinden der Leiche

erschienen am 16.12.2016



Zwickau (dpa/sn) - Am zweiten Prozesstag im Mordfall Heike Wunderlich hat ein ehemaliger Armeeangehöriger am Freitagmorgen geschildert, wie er vor fast 30 Jahren die Leiche der jungen Frau gefunden hatte. «Sie lag dort nackt und das Gesicht war teilweise bedeckt», erinnerte sich der 50-jährige Zeuge vor dem Landgericht Zwickau. Eigentlich habe er nur an einem Parkplatz austreten wollen, als er auf einen leuchtenden Gegenstand in dem Waldstück nahe Plauen aufmerksam geworden sei. Das sei das Moped der 18-Jährigen gewesen.

Das Opfer war am 9. April 1987 mutmaßlich zur Verdeckung eines Sexualdelikts ermordet worden. Angeklagt ist ein 61 Jahre alter Mann aus dem thüringischen Gera. Der Frührentner äußerte sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen. Er ist laut einem Gutachten nach einem Schlaganfall nur eingeschränkt verhandlungsfähig. Demnach sind ihm pro Tag nur zwei Stunden mit einer Pause dazwischen zuzumuten. Die Vernehmung des früheren NVA-Soldaten wird daher am Mittag (12.00) fortgesetzt.