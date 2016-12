Mordprozess Heike Wunderlich: Anklage und Richter streiten über Gutachter

Was kann der Angeklagte, was kann er nicht? Am dritten Prozesstag zum Sexualmord an einer jungen Frau vor 30 Jahren gibt es Unstimmigkeiten über den Gesundheitszustand des Beschuldigten.

erschienen am 21.12.2016



Zwickau (dpa/sn) - Als die Zeugin schon entlassen war, wurde der Ton im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Zwickau rauer: Denn statt der Aussagen der früheren Freundin des Opfers rückte am Mittwoch im Prozess um den Mord an Heike Wunderlich im Jahr 1987 der Gesundheitszustand des Angeklagten in den Mittelpunkt. Staatsanwaltschaft und Nebenklage auf der einen Seite und Richter Klaus Hartmann auf der anderen Seite stritten darüber, ob ein Gutachter ständig anwesend sein muss.



Der Anklagevertreter und die Anwälte der Familie des Opfers äußerten Zweifel an der eingeschränkten Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten. Die Nebenklage warf dem Gericht vor, dies nicht ausreichend zu prüfen und somit seiner Pflicht nicht nachzukommen.



"Ich bin unzufrieden damit, wie das Gericht mit der Frage der Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten umgeht", sagte Nebenklage-Anwalt Herbert Posner. Es sei der prozessuale Job des Gerichts, das zu prüfen. Damit reagierte er darauf, dass der Vorsitzende Richter Hartmann die ständige Anwesenheit eines Gutachters abgelehnt hat. "Das bringt keinen Erkenntnisgewinn", hatte der Richter beschieden.



Schon am vorangegangenen Verhandlungstag hatten Staatsanwalt Holger Illing und die Nebenklage vorgeschlagen, Gutachter Jan Lange aus Dresden als ständigen Beobachter bei den Verhandlungen zu haben, um ein Simulieren des Angeklagten aus Gera auszuschließen. Die Verteidigung war damit einverstanden.



Denn der 61 Jahre alte Mann aus Gera, der am 9. April 1987 die damals 18 Jahre alte Heike Wunderlich vergewaltigt und erdrosselt haben soll, hat seit einem Schlaganfall 2012 gesundheitliche Probleme. Lange hatte dem Frührentner in seinem Gutachten attestiert, nur für zwei Stunden pro Tag mit einer Pause dazwischen verhandlungsfähig zu sein.



Die am Mittwoch vernommene Zeugin war mit Heike Wunderlich am Tag ihres Todes zuletzt zusammen gewesen. Die Frau konnte sich an viele Details aus früheren Vernehmungen nicht mehr erinnern, bestätigte aber in den Protokollen genannte Namen



Im Anschluss an die Vernehmung wollte der Staatsanwalt wissen, was der Angeklagte Helmut S. von den Aussagen mitbekommen hat. Laut Verteidigung kann er nur auf Ja-Nein-Fragen antworten, sich nicht per Computer verständigen und reagiere auf kompliziertere Fragestellungen nur mit einer Winkgeste vor dem Kopf. "Das heißt wohl, er versteht es nicht", sagte Anwalt Andreas Bönisch.



Staatsanwalt und Nebenklage sind jedoch der Meinung, der Beschuldigte könne sich örtlich orientieren und aus den Aussagen der Zeugin persönliche Beziehungen zuordnen. Zudem reagierten sie überrascht darauf, dass Helmut S. schon am Dienstag aus dem Haftkrankenhaus Leipzig in die Justizvollzugsanstalt Zwickau gebracht wurde, wo er auch bis zum Donnerstag bleiben soll.



Daraufhin gab der Richter den Inhalt eines Briefes wieder, den er auf Anfrage vom Chefarzt des Haftkrankenhauses erhalten hatte. Danach brauche der Angeklagte keine kontinuierliche Betreuung, könne langsam an Krücken gehen, habe keine Sturzneigung. Aus medizinischen Gründen sei der Aufenthalt im Haftkrankenhaus nicht nötig, sondern nur wegen des erhöhten Betreuungsbedarfs.