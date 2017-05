Motorradfahrer bei Unfall in Hartenstein verletzt

erschienen am 16.05.2017



Hartenstein. Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Langenbacher Straße in Hartenstein ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen war der Motorradfahrer mit einem Audi am Abzweig zur Wildbacher Straße kollidiert.

Der verletzte Motorradfahrer musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Hartenstein war vor Ort und kümmerte sich um die Beseitigung auslaufender Betriebsmittel. Der Verkehrsunfalldienst hat die Untersuchung aufgenommen. (fp)