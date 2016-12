Mülsen: Für Kita-Ausbau gibt's 434.000 Euro Zuschuss

erschienen am 20.12.2016



Mülsen. Die Gemeinde Mülsen erhält fast 434.000 Euro für den Umbau und die Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte "Glühwürmchen" aus dem Programm "Brücken in die Zukunft". Umweltstaatssekretär Herbert Wolff übergab am Dienstag den Förderbescheid in Mülsen. Mit der Vorhaben im Gesamtumfang von knapp 610.000 Euro sollen unter anderem der Brand- und Schallschutz verbessert werden, die Elektroanlage wird erneuert, Sanitäranlagen werden modernisiert. Außerdem soll der Außenbereich der Kindertagesstätte neu gestaltet werden.

"Rund die Hälfte der etwa 2200 Projekte, die aus dem Programm ‚Brücken in die Zukunft‘ finanziert werden, betreffen die Bereiche Schulhausbau und Kindertagesstätten" sagte Staatssekretär Wolff. Der Umbau und die Erweiterung der Kita an der Vettermannstraße in Mülsen St. Jacob sei für die vorgesehene Nutzung im offenen Betreuungskonzept erforderlich. (ja)