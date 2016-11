NSU-Jahrestag: Antifa demonstriert in Zwickau

erschienen am 05.11.2016



Zwickau. Ein Demonstrationszug mit mehreren hundert Teilnehmern zieht zur Stunde durch Zwickau. Das Bündnis "Irgendwo in Deutschland", das der Antifa nahe steht, will mit der Kundgebung ein Zeichen gegen Rassismus setzen sowie an den fünften Jahrestag der Aufdeckung des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) erinnern. Das NSU-Trio lebte jahrelang unerkannt in Zwickau.

Der von Polizisten begleitete Auftakt der Kundgebung am Hauptbahnhof verlief friedlich. (ael)