NSU-Projekt: Zwickau gibt im zweiten Anlauf Geld

erschienen am 08.09.2016



Einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro zahlt die Stadt Zwickau an ein Schüler- und Theaterprojekt, das sich mit dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) befassen will. Die Mitglieder des Kulturausschusses im Stadtrat haben dem am Donnerstagnachmittag zugestimmt, nachdem sie den Vorschlag der Stadtverwaltung beim ersten Mal abgelehnt hatten. Doch auch jetzt war noch die Meinung zu hören, dass es für eine Geschichtsaufarbeitung zu früh sei.

Ziel des Projektes ist es, Schüler über den NSU und seine Taten aufzuklären. Unter anderem sollen Ergebnisse dieser Arbeit in ein Theatertreffen einfließen, das vom 1. bis 11. November in Chemnitz stattfindet. In dieser Zeit jährt sich die Entdeckung des NSU in Zwickau zum fünften Mal. (sth)