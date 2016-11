Nach Bank-Diebstahl in Zwickau: Jugendliche initiieren "Gedenkspäti"

erschienen am 08.11.2016



Zwickau. Nach dem Diebstahl zweier Bänke, die an die NSU-Opfer erinnern sollen, organisiert das Zwickauer Jugendbuffet für Donnerstag einen "Gedenkspäti" am Schumannplatz. "Wir sagen Nein zur Schändung von Denkmälern für die Opfer von Gewalt und Fremdenhass", heißt es in einer Erklärung der Gruppe. Am Donnerstag wollen sie von 17 bis 20 Uhr am Schumannplatz ein Zeichen gegen die Denkmalsschändung setzen und den Opfern des NSU gedenken.

Geplant sind ein Zusammenkommen von Jung und Alt sowie eine Mahnwache mit Kerzen. "Denn der Anteil derer, die Gewalt und Fremdenhass verherrlichen, ist geringer als es oftmals scheint und betrifft nicht eine ganze Stadt", so Matthias Bley, Projektkoordinator der Zwickauer Partnerschaft für Demokratie. (nd)