Nach Brandanschlag auf Zwickauer Asylbewerberheim: Anklage wegen versuchten Mordes

erschienen am 29.11.2016



Zwickau. Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat gegen einen 32-jährigen Berufskraftfahrer aus Zwickau Anklage wegen versuchten Mordes, versuchter schwerer Brandstiftung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erhoben. Der Mann soll am 22. Mai dieses Jahres gegen 2.30 Uhr auf dem Podest der Außentreppe des Asylbewerberheimes in der Kopernikusstraße in Zwickau vier selbstpräparierte Brandsätze entzündet und zwei davon durch eine Fluchtwegetür in den Flur des Gebäudes geworfen haben. Dabei soll er den Tod der 16 anwesenden Bewohner zumindest billigend in Kauf genommen haben, erklärte Ines Leonhardt, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau.

"Der Angeschuldigte handelte heimtückisch, aus seiner ausländerfeindlichen Gesinnung heraus und mit gemeingefährlichen Mitteln." Der Mann befindet sich bereits seit 6. September in Untersuchungshaft. Die Bewohner der Asylunterkunft hatten das Feuer damals selbst bemerkt und konnte es löschen. (nd)