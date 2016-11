Nach Farbattacke in Zwickau: Künstlergruppe empört

erschienen am 07.11.2016



Zwickau. Die Zwickauer Künstlergruppe "Sternendekorateure" hat mit Bestürzung auf den Farbanschlag auf die Gedenk-Bänke am Schumannplatz reagiert. "Wir sind zutiefst empört, denn es gibt Menschen, denen noch nicht einmal die Erinnerung an Opfer rassistischer Gewalt heilig ist", heißt es in einer Erklärung der Gruppe. Die farbigen Holzbänke waren in der Nacht zu Samstag aufgestellt worden. Sie sollen an die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds erinnern. Viele Passanten seien stehen geblieben, hätten innegehalten und seien ins Gespräch gekommen, berichten die Initiatoren. Es ist bereits das dritte Mal, dass Aktionen der Künstlergruppe von Unbekannten zerstört wurden.

Nach der Farbattacke auf sieben Bänke vom Sonntag ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Eine Bank war angesägt und das Holz eingetreten worden. Die Ermittler suchen Zeugen. (nd)