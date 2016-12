Nach Lkw-Todesfahrt in Berlin: Zwickauer zeigen Solidarität

erschienen am 20.12.2016



Zwickau. Nach dem mutmaßlichen Anschlag in Berlin zeigen die Zwickauer Anteilnahme: Auf dem Weihnachtsmarkt wird am Dienstag keine Musik zu hören und kein Bühnenprogramm zu erleben sein. "Heute sind wir alle sehr traurig wegen der gestrigen Ereignisse auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Opfern und deren Angehörigen", erklärte Anja Heintschel von der städtischen Kultour Z., die für den Zwickauer Weihnachtsmarkt verantwortlich ist.

Auf der Weihnachtsmarktbühne sollen zwölf Kerzen brennen in Gedenken an die Berliner Todesopfer. "Wir hoffen sehr, dass es nicht mehr werden müssen", so Heintschel. Die Kultour Z. hat die teilnehmenden Händler dazu aufgerufen, mit einer Kerze an ihren Ständen Solidarität zu bekunden. "Lassen Sie uns in dieser Zeit zusammen stehen und nicht hassen!" (nd)