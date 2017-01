Nach Schlägerei am Männertag in Zwickau: Zwei Angeklagte müssen in Haft

erschienen am 04.01.2017



Zwickau. Gegen drei Männer, die an Himmelfahrt 2015 auf dem Zwickauer Hauptmarkt mehrere Menschen angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben, sind am Mittwoch die Urteile gesprochen worden. Die Amtsrichterin schickte einen der Angeklagten für drei Jahre und vier Monate in Haft, einen weiteren für drei Jahre, gegen den dritten Angeklagten verhängte sie wegen versuchter Körperverletzung eine Strafe von zehn Monaten. Zwei der Angeklagten hatten zu den Vorwürfen komplett geschwiegen, der dritte räumte zumindest ein, einen Elektroschocker benutzt zu haben. Darüber hinaus schwieg auch er, und man konnte ihm keine weitere Tat zuordnen. Hingegen sahen es die Amtsrichterin und ihre zwei Schöffen als erwiesen an, dass die beiden anderen Männer in jener Nacht einen Mann zu Boden geschlagen und dort noch getreten haben. Außerdem hat ihrer Ansicht nach einer von ihnen einem weiteren Mann ein Auge ausgestochen, als dieser ihn festhalten wollte. Ein weiterer Mann trug ebenfalls eine schwere Schnittverletzung im Gesicht davon - er hat nun eine Narbe auf der Pupille.

Zwei der Opfer hatten in diesem Verfahren gleichzeitig die Zahlung eines Schmerzensgeldes beantragt. Die beiden Hauptangeklagten müssen dem Opfer, das sie getreten haben, 4000 Euro plus Zinsen zahlen und dem Mann mit der Schnittverletzung im Gesicht 10.000 Euro plus Zinsen. (sth)