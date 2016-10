NÃ¤chster Anlauf: Landkreis will einen glatten Start in den Winter

Nächster Anlauf: Landkreis will einen glatten Start in den Winter

18.000 Tonnen Streusalz kann die Verwaltung jetzt bestellen. Probleme bei der Ausschreibung werden diesmal keine erwartet. Und nebenbei sind auch noch die Preise gesunken.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 10.10.2016



Zwickau. Die Prozedur ist immer gleich. Alle zwei Jahre muss der Kreistag kurz vor dem ersten Schnee über die Beschaffung von Streusalz entscheiden. Die Menge verändert sich dabei nicht: 18.000 Tonnen Salz ordert der Landkreis Zwickau regelmäßig, um das 782 Kilometer lange Netz an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Winter von Eis und Schnee frei zu halten. Für zwei Jahre ist diese Menge ausreichend, so die Kalkulation, die bisher zumindest unter normalen Umständen immer aufgegangen war. Und auch das war zur jüngsten Kreistagssitzung in Glauchau ein gewohntes Bild: Die Räte stimmten zu - bis auf einen Kreisrat aus den Reihen der NPD.

Ob sich seine Ablehnung auf das Fiasko vor drei Jahren bezog, als die Straßenmeistereien beinahe ohne Streugut dagestanden hätten, blieb sein Geheimnis. Dezernent Stefan Matthes hatte jedenfalls beruhigend auf die Volksvertreter eingewirkt. "Ich bin mir sicher, dass die Räte ohne Bedenken zustimmen können", sagte er. Irgendwelche Fallstricke seien in der Ausschreibung keine ausgelegt worden. Immerhin, so betonte er, habe es bisher weder einen Antrag auf Nachprüfung der Ausschreibung noch eine Rüge gegen die Vergabe gegeben.

Auch das Verfahren zuvor ging mehr oder weniger unaufgeregt über die Bühne. Insgesamt hatten sich vier Unternehmen an der europaweiten Ausschreibung beteiligt. Den Zuschlag erhielt schließlich eine Firma aus dem Großraum Leipzig. Sie hatte sich auch in den vergangenen Jahren um den Auftrag beworben, war aber stets leer ausgegangen.

Und doch ist an dieser Vergabe etwas anders. Denn die Preise haben sich geändert. Kosteten die 18.000 Tonnen im Jahr 2013 noch annähernd 1,6 Millionen Euro, so zahlte der Landkreis vor zwei Jahren (bei der Wiederholung der geplatzten Vergabe) rund 1,4 Millionen. Beim jetzt zu bestellenden Streusalz werden nur noch reichlich 1,1 Millionen auf der Rechnung stehen.

Allerdings nützt der beste Preis nicht viel, wenn kein Streugut vorrätig ist. Vor diesem Problem hatte Westsachsen im November 2013 gestanden, als das Oberlandesgericht Dresden kurz vor dem ersten Schneefall die Vergabe aufhob und die Bestellung des Salzes untersagte. Grund: Ein unterlegener Bieter hatte geklagt und gewonnen. Das Gericht stellte damals fest, dass der Vertrag für den Lieferanten unvertretbar hohe Risiken enthielt. Rund 2000 Tonnen Salz waren damals noch an Restbeständen vorhanden. Das reichte, um einige Zeit über die Runden zu kommen. Dennoch musste Streugut beschafft werden. 2050 Tonnen verkaufte das Unternehmen aus Heidelberg, das damals zwar die Ausschreibung gewonnen hatte, aber nicht liefern durfte. Am freien Markt allerdings liegen die Preise höher als bei der Großbestellung von Kommunen und Landkreisen. 176.000 Euro musste der Landkreis deshalb zusätzlich berappen.

Wie in jedem Jahr werden in diesem Monat die ersten Fahrzeuge für den Winterdienst umgerüstet. Neben den eigenen Lastwagen des Kreises werden auch wieder Schneeschieber an Fahrzeuge von Fremdfirmen montiert. Hinter vorgehaltener Hand beurteilte das ein Kreisrat bei der jüngsten Sitzung des Kreistages in Glauchau so: "Jetzt haben wir Streusalz, jetzt müsste nur noch der Winterdienst endlich mal richtig funktionieren". Auch das klingt eigentlich so wie immer.