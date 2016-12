Nahverkehrsprofi ärgert sich über Straßenbahngegner

Er steuert Bus und Tram und ergreift vor der Stadtratssitzung eindeutig Partei: der Ex-Leitstellen-Chef der SVZ.

Von Uta Pasler

erschienen am 13.12.2016



Zwickau. Der Verein der Freunde des Zwickauer Nahverkehrs hat sich noch einmal für das 20 Millionen Euro teure Straßenbahn-Großprojekt stark gemacht, das am Donnerstag erneut zur Diskussion im Stadtrat steht. "Die Stadt sollte die Chance nutzen und die Fördermittel unbedingt annehmen", sagt Vereinschef Jürgen Mattivi, den die Diskussion ärgert. Einige Stadträte hätten die Öffentlichkeit, die sich klar für die Straßenbahn ausgesprochen hatte, ignoriert. "Wenn schnelles Internet zur Daseinsvorsorge gehört, dann mindestens auch der Öffentliche Personennahverkehr", sagt Mattivi, der die Verbindung zur Werdauer Straße in Höhe der Kopernikusstraße für absolut notwendig hält. Das Großprojekt, das letztlich in nur noch zwei übersichtlichen Linien mündet, biete zudem die Chance, Überangebote in der gesamten Stadt abzuschaffen, ohne dass dem Fahrgast Nachteile entstehen.

Mattivi kann es beurteilen. Er war bis 2012 Chef der Leitstelle bei den Städtischen Verkehrsbetrieben Zwickau (SVZ) und lenkt noch heute Busse und Bahnen. Dass laut Fahrgastzählung durchschnittlich nur neun Fahrgäste die Straßenbahn zum Bahnhof nutzen, überrascht ihn nicht. Das sei angesichts der Busse, die parallel zur Bahn und gelegentlich Minuten früher fahren, kein Wunder. "Die Einrichtung der Buslinie 10 war ein Angriff auf die Straßenbahn", ist sich Jürgen Mattivi sicher.

Busse hätten eine dreimal kürzere Lebensdauer als eine Straßenbahn; wie lange die Batterien in E-Bussen funktionieren, sei unklar, gibt er zu bedenken. Zudem seien die Busse uneffektiver. "Um 300 Fußballfans nach Eckersbach zu fahren, brauche ich zwei Busse und zwei Fahrer oder zwei Straßenbahn-Wagen mit nur einem Fahrer." In punkto Komfort sei die Niederflurbahn unschlagbar. "Viele ältere Menschen haben Probleme mit der Balance und fürchten Stürze. Die Bahn muss nicht wie der Bus einem Hindernis ausweichen, die fährt ruhig im Gleis."

Sondersitzung zum Straßenbahnprojekt: Donnerstag, 14 Uhr im Bürgersaal des Rathauses (reguläre Sitzung ab 15.30 Uhr).