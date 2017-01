Neue Bahnüberführung wächst

Die Arbeiten für die neue Eisenbahnüberführung über die Olzmannstraße in Zwickau laufen auf Hochtouren. Die bisherigen Überbauten sollen durch vier einzeln freistehende Brückenbauwerke ersetzt werden. Grund: Künftig werden nicht mehr alle 23 Güterzug- und Rangiergleise benötigt. Stattdessen sind die neuen Eisenbahnbrücken als Einzelbauwerke für elf Gleise vorgesehen. Die Arbeiten sollen 2018 abgeschlossen sein. Bund und Bahn investieren in die Erneuerung rund 10 Millionen Euro. Zwei der neuen Brücken sind laut Deutscher Bahn bereits fertig und in Betrieb. Am vergangenen Wochenende wurde durch den Abriss alter Stützbauwerke die Voraussetzung für den Bau der nächsten Brücke geschaffen. Die Inbetriebnahme ist für den September 2017 geplant. Der Abriss der letzten alten Stützbauwerke, die neue Straßenbeleuchtung und die Begrünung sollen Ende 2018 abgeschlossen sein. Bisher liege alles im Plan.