Neuer 1. Kapellmeister am Theater

erschienen am 25.11.2016



Zwickau/Plauen. Das Theater Plauen-Zwickau bekommt einen neuen 1. Kapellmeister. Wie Generalintendant Roland May am Freitag ankündigte, wird Vladimir Yaskorski die Stelle zum 1. März 2017 antreten. Der 32-Jährige übernimmt den Posten von Thomas Peuschel, der im vergangenen Sommer aus familiären Gründen um eine Vertragsauflösung gebeten hatte. Vladimir Yaskorski ist den westsächsischen Theaterbesuchern bereits bestens bekannt: Er hat die Inszenierung "Kiss me, Kate" dirigiert. Der neue Kapellmeister stammt aus Armenien und hat von 2010 bis 2013 Dirigieren an der Hochschule für Musik Weimar studiert.

Zum Ende der aktuellen Spielzeit steht zudem noch ein weiterer Wechsel in der Orchesterleitung an: Der Vertrag mit Generalmusikdirektor Lutz de Veer läuft nach sieben Jahren aus. Für ihn wird derzeit ein Nachfolger gesucht. Mehr als 50 Interessenten haben sich bereits beworben. Ende November läuft die Bewerbungsfrist ab. (nd)