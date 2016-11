Neuer Chef für Zwickauer Großvermieter

erschienen am 25.11.2016



Zwickau. Die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau (GGZ), der größte Vermieter der Stadt, bekommt einen neuen Geschäftsführer. Thomas Frohne (54) wird im kommenden Jahr die langjährige Chefin Maritta Freitag ablösen. Freitag geht in den Ruhestand. Zuvor soll sie noch zwei Monate lang gleichzeitig mit ihrem Nachfolger im Unternehmen tätig sein. Frohne war seit 1990 in verschiedenen Baufirmen und Wohnungsbaugesellschaften tätig. Zuletzt arbeitete er für die Berliner Baugenossenschaft, wo er sich um Instandhaltungen und Modernisierungen kümmerte. Im Auswahlverfahren setzte er sich gegen 17 andere Bewerber durch. Ab März 2017 soll er den städtischen Betrieb mit 7100 Wohneinheiten leiten. (ael)