Neuer Schwung fürs Marktwesen: Im nächsten Jahr tut sich was

Viele Zwickauer wünschen sich, dass es auch samstags Waren regionaler Anbieter zu kaufen gibt. 2017 soll ein Schritt in diese Richtung erfolgen. Und es steht noch eine Neuerung an - mit derzeit kuriosem Zwischenstand.

Von Nancy Dietrich

erschienen am 08.12.2016



Zwickau. Am ersten Aprilwochenende gibt es in Zwickau erstmals einen Streetfood-Markt. Damit kommt ein Phänomen in die Muldestadt, das in Großstädten schon seit Längerem für Furore sorgt. Bei derartigen Märkten bieten fliegende Essenshändler ungewöhnliche Speisen und Getränke an - quasi alles außer Roster und Brühlette. Die Gerichte werden in der Regel frisch vor Ort zubereitet, egal ob asiatisch, indisch, amerikanisch oder deutsch. Der Streetfood-Markt ist der erste dieser Art in Westsachsen. "Das ist ein Trend, ein recht junges Thema", sagt Matthias Rose, bei der zuständigen Kultour Z. verantwortlich für das Marktwesen.

Das Kuriose: Bei Facebook buhlen bereits zwei verschiedene Streetfood-Markt-Organisatoren um die Gunst der Zwickauer. "In kleinen Bissen rund um die Welt", werben die einen. "Ausgefallene und handgemachte Snacks erwarten euch neben frischen Drinks und einer entspannten Atmosphäre", trommeln die anderen. Noch ist unklar, wer den Zuschlag erhält. "Im Januar soll es Gespräche mit den beiden Interessenten geben", sagt Zwickaus Stadtmanagerin Anne Klüglich. Klar ist bisher: Der Markt soll Auftakt der ersten Innenstadt-Begrünungs-Aktion "Zwickau blüht auf" sein. Dabei wollen Händler und Anwohner dafür sorgen, dass die Straßenzüge in der City ein Frühlings-Outfit verpasst bekommen.

Auch in Sachen Marktwesen soll sich 2017 noch mehr tun: Viele Zwickauer hatten in der Vergangenheit den Wunsch geäußert, dass es regelmäßig auch samstags frische und regionale Angebote in der Innenstadt geben sollte. Das scheiterte bisher zum einen an den Händlern - viele von ihnen stehen am Wochenende im eigenen Hofladen. Zum anderen, so sagt Matthias Rose, sei ein regelmäßiger Samstag-Frischemarkt auch deshalb unrealistisch, weil der Platz vor dem Rathaus für viele andere Veranstaltungen gebraucht wird. "Für einen regelmäßigen Frischemarkt ist das tödlich." Dennoch steht nun ein Kompromiss an: Die Kultour Z. will 2017 zwischen Mai und September an fünf Samstagen einen sogenannten Spezialitätenmarkt auf die Beine stellen. Frische und regionale Produkte soll es dort zu kaufen geben - keine Dinge, die es auch in den Zwickauer Geschäften gibt. "Der Markt soll sich vom stationären Handel abheben", sagt Rose. Im Januar will er mögliche Händler anschreiben, um sie für die Spezialitätenmärkte zu gewinnen.

Der Mittwoch-Frischemarkt indes, der jeweils zur Monatsmitte stattfindet, soll zeitlich ausgedehnt werden - eine Forderung vieler Berufstätiger, die es in der Regel nicht schaffen, bis mittags über den Markt zu flanieren. "Unser Ziel ist es, die Frischemärkte nicht nur bis 15, sondern bis 17 Uhr zu öffnen", sagt Jürgen Flemming, Chef der Kultour Z. Dafür müssten die Anbieter allerdings auch ausreichend Waren bereit halten - und zwar bis zum späten Nachmittag. (mit vim)