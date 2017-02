Neues Kundencenter im Zwickauer Bahnhof eröffnet

Zwickau. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) hat am Mittwochvormittag ihr neues Kundencenter im Zwickauer Hauptbahnhof in Betrieb genommen. Um 7 Uhr morgens ging für Kunden ein einmonatiges Intermezzo zu Ende, währenddessen Verkauf und Beratung in einem Container vor dem Bahnhofsgebäude untergebracht war. Das neue MRB-Kundencenter ersetzt das alte der Deutschen Bahn, die sich zum Jahresende 2016 zurückgezogen hatte. (ael)