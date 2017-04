Neuplanitz: 32-Jähriger greift Frau an

erschienen am 06.04.2017



Zwickau. Im Zwickauer Stadtteil Neuplanitz ist am Mittwochnachmittag eine Frau angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei war die 58-Jährige in einem Park zwischen der Ricarda-Huch-Straße und der Pestalozzistraße unterwegs. Ein 32-jähriger Deutscher, der offenbar Wahnvorstellungen hatte, fühlte sich den Angaben nach durch den Blick der Frau angegriffen. Daraufhin schrie er sie an, stieß sie zu Boden und trat mehrfach in ihr Gesicht und gegen die Beine.

Die 58-jährige Deutsche erlitt Prellungen im Gesicht. Anzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet. (fp)