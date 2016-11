OB Findeiß wirbt für Ausbau des Zwickauer Straßenbahnnetzes

erschienen am 21.11.2016



Zwickau. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) hat sich am Montag vor Journalisten deutlich für den Ausbau des Zwickauer Straßenbahnnetzes ausgesprochen. "Die Straßenbahn sollte Hauptträger des Öffentlichen Personennahverkehrs bleiben, weil sie fahrgastfreundlicher ist", sagte sie. Am Donnerstag soll der Stadtrat für oder gegen ein Neubauprojekt stimmen, bei dem die Straßenbahn näher an den Hauptbahnhof heranrücken, der Bahnhofsvorplatz umgestaltet werden und eine neue Querverbindung durch die Stadt gebaut werden soll.

Die Gesamtkosten liegen nach ersten Schätzungen bei 19,5 Millionen Euro kosten. Jener Teil, der die Straßenbahn betrifft, kostet weniger als ein Drittel davon. Laut Findeiß stehen Fördermittel in Höhe von bis zu 90 Prozent in Aussicht. 2020 könnte Baubeginn sein. (upa)