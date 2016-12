Ortsdurchfahrt neu gebaut - Telekom kommt noch

erschienen am 09.12.2016



Zwickau. Nach mehrmonatiger Bauzeit ist die Altenburger Straße im Zwickauer Ortsteil Oberrothenbach am Freitag wieder freigegeben worden. Damit müssen die an die Baustelle gewöhnten Anwohner wieder mit mehr Verkehr auf der Ortsdurchfahrt leben, gleichzeitig soll es für sie aber auch ruhiger werden. Jahrelang haben sie sich über Verkehrslärm beschwert. Die zahlreichen Laster, die die ehemalige B 93 als Ausweich für die mautpflichtige neue Bundesstraße nutzten, raubten vielen Oberhohndorfern den Schlaf. Nun ist die Straße von Schlaglöchern und klappernden Kanaldeckeln befreit worden. Gleichzeitig wurde sie auf 6,50 Meter eingeengt. Das soll dabei helfen, dass die Fahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde auch ernst nehmen.

Der Straßenbau zog weitere Arbeiten nach sich - so sind auch die Fußwege neu und breiter gestaltet, es gibt eine behindertenfreundliche Bushaltestelle, und die Freileitungen wurden in die Erde verlegt. Einzig die Kabel für ein schnelles Internet fehlen noch, obwohl die Oberrothenbacher schon lange darum kämpfen. Ortsvorsteher Carsten Schick versicherte aber, dass dem theoretisch nichts mehr im Wege steht. Während der Bauarbeiten wurden leere Rohre verlegt, durch die die Telekom ohne großen Aufwand die Kabel ziehen kann. Das soll in den nächsten zwei Jahren geschehen. (sth)