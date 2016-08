Ostduell als Risikospiel mit hoher Brisanz

Der FSV Zwickau erwartet Magdeburg und hofft auf ein friedliches Fußballfest

Von Thomas Prenzel

erschienen am 01.09.2016



Zwickau. Die Spannung ist zum Greifen: Der 1. FC Magdeburg, heute ab 19 Uhr erster Punktspielgast im neuen Zwickauer Stadion, hinkt als 18. der Tabelle seinen Ansprüchen hinterher. Und der FSV, einen Rang davor platziert, darf sich keine Niederlage erlauben. Sonst steigt die Gefahr, dass die Profis im folgenden Heimderby gegen Erfurt (11. September) bereits Muffensausen bekommen.

Bei aller sportlichen Brisanz hoffen die Verantwortlichen, dass es auf den Rängen weniger hitzig zugeht als auf dem Rasen. Fest steht, die Partie ist vonseiten des DFB und der Behörden als Risikospiel eingestuft worden. An die Fans aus Magdeburg wurden 1270 Tickets ausschließlich im Stehplatzbereich vergeben. "Damit erfüllen wir die Regularien, mindestens zehn Prozent der Kapazität an den Gast abzugeben. Sitzplätze konnten wir nicht anbieten, weil es dort keine Abgrenzung zum Innenbereich gibt", erklärt Jörg Schade, Bereichsleiter Sport beim FSV.

Wie das neue Stadion auch in Bezug auf die Sicherheit funktioniert, dazu wird diese Nachholepartie weitere Aufschlüsse bringen. Beim Pokalspiel gegen den Hamburger SV war es Gästefans gelungen, Pyrotechnik ins Stadion zu schmuggeln. Jörg Schade sagt, dass es trotz Videotechnik nicht gelungen ist, die Täter zu identifizieren. Dass die Rauchschwaden relativ schnell aus dem zugigen Stadion auf dem Berg in Eckersbach abzogen, ist zwar auch eine Erkenntnis des Premierenspiels, auf die will man künftig aber gern verzichten.

Wie der Zündstoff ins Stadion gelangte, sei äußerst schwer zu ermitteln, so Schade. "Das sind inzwischen Grammartikel", meint der Funktionär. Und diese schleusen offenbar manche Bürger in Körperöffnungen ins Stadion, die der normale Mensch für andere Dinge nutzt. Jörg Schade hofft jedenfalls auf ein friedliches Fußballfest, und dass die mit Zwickau befreundeten Dynamo-Anhänger das Spiel nicht missbrauchen, um alte Rechnungen mit dem 1. FCM zu begleichen: "Wir als FSV haben sicher eine sportliche Rivalität zu Magdeburg. Aber es gibt keine Fanfeindschaft so wie zu Aue."