Ostthüringer wird Westsachse 2016

erschienen am 01.01.2017



Zwickau/Greiz. Den Titel "Westsachse des Jahres 2016" kann ab sofort ein Ostthüringer tragen. Der 22-jährige Norman Pilling, der im Landkreis Greiz zu Hause ist, holte sich bei der Abstimmung der "Freie Presse"-Leser per Telefon und Internet die meisten Stimmen. 622 der insgesamt 1876 per Telefon und im Internet abgegebenen Stimmen entfielen auf ihn.

Die Leser würdigten das Engagement des Auszubildenden für die Eispiraten Crimmitschau. Als Vorsitzender der Fangemeinschaft Red Action Crimmitschau organisiert der junge Mann unter anderem Fahrten zu Auswärtsspielen. (rdl)