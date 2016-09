Parken: FÃ¼nf PlÃ¤tze werden gebÃ¼hrenpflichtig

Parken: Fünf Plätze werden gebührenpflichtig

erschienen am 12.09.2016



Zwickau. Ab kommenden Montag (19. September) wird die vom Zwickauer Stadtrat beschlossene neue Parkgebührenordnung komplett umgesetzt. Auf den Parkplätzen Glück-Auf-Brücke, Neumarkt, Carolastraße/Stiftstraße ist dann an Werktagen von 8 bis 20 Uhr, an der Lothar-Streit-Straße und auf dem Brückenberg bis 18 Uhr Geld fällig. Darüber informierte das städtische Ordnungsamt.

Die erste halbe Stunde bleibt dabei frei (Brötchentaste), anschließend werden 50 bzw. 40 Cent (Lothar-Streit-Straße) pro halber Stunde fällig. Bei einer Höchstparkdauer von vier bzw. drei Stunden (Streit-Straße) beträgt die Tagesgebühr 6 beziehungsweise 4 Euro. Auf dem Großflächenparkplatz auf dem Brückenberg darf 24 Stunden geparkt werden - für 2 Euro Tagesgebühr. (sf)