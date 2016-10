Parken auf Zwickauer Krankenhausgelände künftig kostenpflichtig

erschienen am 24.10.2016



Zwickau. Das Parken auf dem Gelände des Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikums (HBK) wird ab 1. November kostenpflichtig. "Ziel ist es, die Verkehrsdichte und damit die Lärmbelästigung im Klinikum zu verringern sowie die Erreichbarkeit der Häuser für Rettungs- und Einsatzkräfte im Not-, Brand- und Katastrophenfall sicherzustellen", erklärt Rüdiger Glaß, Geschäftsführer des Klinikums. Für das Bringen und Abholen von Patienten bleibt das Parken in der ersten Stunde gebührenfrei. Die Ein- und Ausfahrt ist ab November jedoch grundsätzlich nur noch mit einem gültigen Parkticket möglich. Ähnlich dem Prinzip von Parkhäusern wird bei der beschrankten Einfahrt ein Ticket gezogen. Besucher müssen dann unmittelbar vor Abholung des Fahrzeuges die Parkgebühr an den Kassenautomaten im Gelände entrichten. Nur mit dem entwerteten Ticket ist anschließend die Ausfahrt an den Schranken möglich. Nach der ersten gebührenfreien Stunde beträgt die Parkgebühr ab einer Stunde bis 1,5 Stunden 1,50 Euro. Anschließend werden für jede weitere angefangene halbe Stunde 50 Cent fällig. Ab fünf Stunden gilt das Tagesticket von 5 Euro. Innerhalb des Nachttarifes, der sich über den Zeitraum von 21 bis 7 Uhr erstreckt, betragen die Parkgebühren pauschal 50 Cent. Ausnahmen bei der Gebührenordnung gibt es für werdende Eltern und begleitende Eltern von Patienten der Kindernotaufnahme. Diese Personengruppen können mit entsprechendem Nachweis das gelöste Parkticket vor Ort entwerten lassen und parken kostenfrei. Innerhalb des Schrankenbereiches stehen für Patienten und Besucher insgesamt knapp 90 gebührenpflichtige Stellflächen zur Verfügung. Diese sind als Besucherparkplätze gekennzeichnet.

Für längere Parkzeiten empfiehlt die Krankenhaus-Leitung, außerhalb des Schrankenbereiches zu parken. So stehen auf dem Besucherparkplatz an der Steinpleiser Straße rund 440 Stellflächen weiterhin kostenfrei zur Verfügung. An der Karl-Keil-Straße, auf den Parkplätzen in der Nähe der HBK-Kindertagesstätte sowie der beiden Ärztehäuser ist das kostenfreie Abstellen des Fahrzeuges auf insgesamt über 110 Stellflächen möglich. (nd)