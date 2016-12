Parteien streiten um Straßenbahnausbau in Zwickau

erschienen am 14.12.2016



Zwickau. Die Sonderratssitzung zum Thema Straßenbahnausbau am Donnerstag in Zwickau verspricht Spannung. Sowohl die Fraktionen von CDU, SPD und BfZ/Grüne als auch die der Linken bringen Änderungsvorschlage zum 20 Millionen Euro teuren Vorschlag der Stadtverwaltung ein. Einigkeit besteht im Erhalt der Straßenbahn zum Bahnhof und zum Umbau des Bahnhofsvorplatzes. CDU, SPD und BfZ/Grüne sagen grundsätzlich Ja zum Ausbau der Innenstadttangente mit separatem Straßenbahngleis, wollen dazu aber im 2. Halbjahr 2018 konkrete Zahlen auf dem Tisch liegen haben, so CDU-Fraktionschef Thomas Beierlein.

Die Linken sind für den Bau der Innenstadttangente, aber ohne Straßenbahn. Fraktionsgeschäftsführer Frank Wöhl fürchtet jahrzehntelange Verhandlungen mit der Bahn AG über einen dafür notwendigen Neubau der Bahnbrücke. (upa)