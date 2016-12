Pia Findeiß: "2016 war mein schwierigstes Amtsjahr"

Rechte haben in den vergangenen Monaten mehrfach öffentliche Veranstaltungen gestört. Auch persönlich musste sich die Zwickauer Oberbürgermeisterin viel gefallen lassen. Daraus zieht sie vor allem einen Schluss.

Von Nancy Dietrich

erschienen am 23.12.2016



Zwickau. Fast ein Jahr ist es her, seit Unbekannte einen Stein auf das Wohnhaus von Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) geworfen haben. Der Stein, an dem ein Zettel mit politischer Botschaft befestigt war, durchschlug ein Fenster. Der Täter konnte bis heute nicht ermittelt werden. "Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen rechtsradikalen Hintergrund", sagte Findeiß gestern bei ihrem traditionellen Jahresrückblick.

Der Vorfall vom Abend des 13. Januar war nur einer von vielen in den vergangenen zwölf Monaten. Rechte Filmer störten Stadtspaziergänge, Einwohnerversammlungen, verunglimpften regionale Politiker im Internet. Auch Pia Findeiß. Die Oberbürgermeisterin wurde bedroht, beschimpft, über Monate. "2016 war das schwierigste Jahr meiner Amtszeit", sagt sie.

gelten verschärfte Sicherheitsbestimmungen. "Es gibt eine Gruppe von Menschen, denen das friedliche Zusammenleben in Zwickau nicht gefällt", sagt die Oberbürgermeisterin. Bürger hätten zunehmend Angst, fühlten sich nicht mehr sicher bei öffentlichen Veranstaltungen des Rathauses.

Dabei hat sich die kommunale Lage 2016 laut Findeiß entspannt. Vor allem mit Blick auf den Flüchtlingszuzug. Die Unterbringung geflüchteter Menschen laufe geordneter, deren Integration gelinge besser, zudem seien weniger Migranten in die Region gekommen. Auch sonst sei vieles positiv gelaufen, Bauprojekte konnten abgeschlossen, neue angepackt werden. Zahlreiche Bürger würden sich engagieren - etwa für die Spätis, die Aktion "Zwickau zeigt Herz", das Historische Dorf.

Auch eine Studie gibt ihr Recht. Aus ihr geht hervor, dass 93 Prozent der Zwickauer zufrieden sind mit ihrer Stadt. 2012 hatte es die Untersuchung schon einmal gegeben - der Wert war derselbe. "Diesen Wert zu halten, ist ein positives Ereignis."

Findeiß will sich nicht kleinkriegen lassen. Sie hält an ihren Stadtspaziergängen fest, will vor Ort mit den Bürgern ins Gespräch kommen "Und wir werden dagegen ankämpfen, wenn es eine Gruppe gibt, die nur stören will."

Die Demokratie ist die einzige Gesellschaftsform, sagt Findeiß, in der es gelingt, dass alle Menschen friedlich miteinander leben können. Diesen Spielraum will sie nutzen. "Es liegt an jedem einzelnen, die Gesellschaft mitzugestalten. Wir werden uns nicht entmutigen lassen."