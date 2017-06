Plastikeimer auf Herd - 25 Kinder in Mülsen evakuiert

erschienen am 16.06.2017



Mülsen. 25 Kita-Kinder sind bei einem Feuerwehreinsatz am Freitagmorgen im Mülsener Ortsteil Thurm evakuiert worden. Laut Polizei mussten anschließend drei Erwachsene, die ebenfalls im Gebäude an der Schulstraße gewesen waren, wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein angebrannter Plastikeimer die Brandursache. Er befand sich auf einer angeschalteten Herdplatte in der Küche. Eine Mitarbeiterin nahm den Eimer vom Herd, nachdem sich Rauch entwickelt hatte. Die Feuerwehr rückte dennoch an. Der Sachschaden ist derzeit nicht bekannt. (fp)