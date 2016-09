Polizei identifiziert VerdÃ¤chtige

Polizei identifiziert Verdächtige

Eine Einbruchserie hatte im Frühjahr viele Westsachsen in Atem gehalten. Die Ermittler haben inzwischen mehrere mutmaßliche Täter im Visier - und Haftbefehle beantragt.

Von Thomas Schmotz

erschienen am 28.09.2016



Zwickau. Lange Zeit war es ruhig gewesen. Doch inzwischen steigen die Fallzahlen wieder an. Seit Anfang September hat die Zwickauer Polizei ein halbes Dutzend Einbrüche im gesamten Direktionsgebiet verzeichnet, die einem alten Muster ähneln. Es erinnert an eine Einbruchserie, die von Oktober 2015 bis Mai dieses Jahres viele Westsachsen unruhig schlafen ließ: Damals waren Kriminelle in zahlreiche Ein- familienhäuser in Wilkau-Haßlau, aber auch Reinsdorf, Cainsdorf, Zwickau-Planitz, Limbach-Oberfrohna, Niederfrohna und Hohenstein-Ernstthal gestiegen.

143 Einbrüche zählte die da- mals gegründete Ermittlungsgruppe "Terrasse" insgesamt, darunter 54 in der Dämmerung und 33 in der Nacht. Die Schadenssumme: 308.000 Euro an Diebesgut und 87.000 Euro Sachschaden. "Es lagen bestimmte Begehensweisen vor, bei denen wir sagen mussten: Das passt zusammen", sagt ein Kriminalist, der mit der Angelegenheit befasst war. Die Arbeit der Ermittler hat inzwischen einen ersten Teil- erfolg gebracht: Anhand von Fingerabdrücken und DNA-Spuren identifizierten sie mehrere Beschuldigte. "In den letzten Wochen wurden mehrere Haftbefehle beantragt", so die Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion, Anett Münster. Zum Teil seien sie bereits vom zuständigen Richter bestätigt worden. "Wir wissen jetzt, wer sie sind. Wir wissen nur noch nicht, wo sie sich aufhalten", ergänzt der Kripo-Experte.

Denn: Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um Mitglieder von hauptsächlich aus Osteuropäern bestehenden Banden. Verhaftet werden konnte deshalb bisher noch keiner der Gesuchten. "Bei reisenden Tätern ist es immer schwierig. Was wir haben, sind ihre Gebiete, ihre Staatsangehörigkeiten und ihre Namen", erklärt der Experte.

Die Kriminellen kommen unter anderem als Asylbewerber, berichtet der zuständige Kommissariats-leiter. Überfälle, Ladendiebstähle und Einbrüche seien ihr Geschäft. Der Zwickauer Kriminalist, dessen Name der "Freien Presse" bekannt ist, ist ein erfahrener Mann, Verbrecher jagt er seit drei Jahrzehnten. Die Vorgehensweise der Täter: "Meist ging es bei einbrechender Dunkelheit los. Ausgesucht hatten sie sich ausnahmslos Eigenheime abseits der Straßen, Grundstücke voller Gebüsche und Bäume." Wer in ein Haus eindringen wolle, sagt der Polizist, hat drei Möglichkeiten: "Das Fenster einschlagen, die Tür auf- brechen oder den Rahmen durchbohren. Das Vorgehen ist immer ähnlich."

Waren es nach der Wende vor allem Einheimische, die sich als Einbrecher verdingt hatten, so sei das illegale Geschäft längst internationalisiert. "Im Zuge der EU-Osterweiterung kamen vor allem Rumänen in unsere Region", sagt der Beamte. Zu ihnen gesellten sich später andere Nationalitäten: Kosovaren, Serben, Georgier, Litauer, Polen und Bulgaren. Europaweit seien die Banden inzwischen aktiv. "Im Fall der Georgier hatte uns das Bundeskriminalamt informiert", berichtet der Zwickauer Kriminalist. Die Gruppen verfügen über hierarchische Strukturen. Seit 2014 hätten sie nicht nur in Westsachsen, sondern deutschlandweit regelrechte Raubzüge veranstaltet. Ihre Basis waren Asylbewerberheime und dezentrale Einrichtungen in Dresden, Chemnitz und Zwickau. "Abgesehen hatten sie es in erster Linie auf Wertgegenstände: Schmuck, Handys, Laptops und natürlich auf Bargeld", so Polizeisprecherin Münster. Pro Einbruch wurden meist Dinge im Wert von einigen Hundert bis zu Tausenden Euro erbeutet.

Die neue Häufung der Einbrüche seit Anfang September hat die Polizei indes genau im Blick. "Sollte die Zahl ansteigen, werden wir die alte Ermittlungsgruppe wieder aktivieren", kündigt Anett Münster an.