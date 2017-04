Polizei übt Einsatz bei Fußballspiel

Zwickau. 250 Polizisten haben am Dienstag in Zwickau den Einsatz bei Fußballspielen geübt. Beteiligt waren 110 Polizisten der Polizeidirektion Zwickau sowie 150 Polizisten der Bereitschaftspolizei. Dem Szenario nach übten die Polizisten Maßnahmen bei einem Riskospiel, den Umgang mit gewaltbereiten Störern sowie den Einsatz bei Ausschreitungen. (fp)