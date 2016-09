PolizeiprÃ¤sident Reiner Seidlitz: "Eilen von Auftrag zu Auftrag"

Polizeipräsident Reiner Seidlitz: "Eilen von Auftrag zu Auftrag"

Interview mit Polizeipräsident Reiner Seidlitz über Personalmangel, sexuelle Übergriffe und Schreihälse

erschienen am 29.09.2016



Zwickau. Reiner Seidlitz, 58 Jahre, ist seit Anfang Juni neuer Chef der Polizeidirektion Zwickau. Der gebürtige Vogtländer leitet nicht nur eine 1200 Mann starke Behörde, sondern ist auch für das Sicherheitsgefühl der Menschen in den Landkreisen Vogtland und Zwickau zuständig. Sara Thiel und Uta Pasler unterhielten sich mit dem Präsidenten, der mehr Anhaltekontrollen plant.

Freie Presse: Herr Seidlitz, wo liegen derzeit die Schwerpunkte der Polizeiarbeit?

Reiner Seidlitz: Ausgangspunkt ist immer, die polizeiliche Grundversorgung sicherzustellen - und dies tun wir. Personell bedingt eilen wir derzeit von Auftrag zu Auftrag. Wir werden ständig gerufen - zu Notfällen, wegen Ruhestörung oder Aus-einandersetzungen. Dabei fällt es uns immer schwerer, ohne speziellen Anlass auf Streife zu gehen und nach dem Rechten zu schauen.

Das deckt sich mit einer jüngst veröffentlichten Befragung der Zwickauer. Die fühlen sich immer weniger sicher. Zu recht?

Wir haben in Deutschland noch immer einen hohen Sicherheitsstandard. Die subjektive Wahrnehmung ist allerdings oftmals eine andere - für das Sicherheitsgefühl gibt es aber keine Definition. Es ist geprägt durch eigenes Erleben, aber auch durch Berichte in sozialen Medien, in denen vieles ungeprüft verbreitet wird. Da sind wir dann schnell beim Thema "Eigenverantwortung des Einzelnen".

Gibt es mehr Kriminalität oder werden Sie schneller als früher gerufen?

Beides. Früher haben sich mal zwei auf einem Volksfest geschlagen. Das war am nächsten Tag Dorfgespräch und am übernächsten vergessen. So ist das heute nicht mehr. Zudem ist heute der Wunsch größer, sich von einem Gericht Recht geben zu lassen. Was tatsächlich zugenommen hat, ist die Zahl der Auseinandersetzungen - zwischen Deutschen und Ausländern, aber auch zwischen Ausländern untereinander.

Weil jetzt mehr Ausländer hier leben?

Das ist einer der Gründe. Es liegt aber auch daran, dass oft Menschen unterschiedlicher Herkunft aneinander geraten. Das passiert auch im öffentlichen Raum - und das nehmen die Leute wahr. Sie bewerten es allerdings oft unterschiedlich, je nachdem, ob Deutsche oder Ausländer beteiligt sind.

In dem Zusammenhang wird schnell davon gesprochen, dass es zunehmend sexuelle Übergriffe auf Frauen gibt. Können Sie das bestätigen?

Nicht wirklich. Es gab in den vergangenen zwölf Monaten etwa 20 Delikte mehr im Vergleich zum Jahr davor, als es 130 waren. Das betrifft aber alle Fälle - auch die häuslicher Gewalt. 85 Prozent der Täter sind allerdings Deutsche.

Wie groß ist das Problem der Drogenkriminalität?

Auch hier haben wir keine exorbitante Steigerung. Es gibt zwei Schwerpunkte: Zwickau und Plauen, dazu kommt noch der Handel in der Region Klingenthal. Wir haben eine eigene Ermittlungsgruppe Rauschgift, mit einer Handvoll Kriminalisten. Die machen gute Arbeit. Was wir von uns aus planen, sind wieder verstärkt Anhaltekontrollen. Dabei ist schon mancher mit Alkohol oder Drogen intus rausgefischt worden. Wenn wir da wieder einen Schwerpunkt setzen, fehlen die Leute allerdings anderswo.

Sie sagen, Sie haben zu wenige Leute. Wie kommt das?

Das sind Fehler, die vor zehn, elf Jahren bei der Personalplanung gemacht wurden. Das heilt man nicht in einem Jahr. In diesem Jahr sind in unserer noch 1200 Mann starken Direktion, die für Westsachsen und das Vogtland zuständig ist, 72 Kollegen ausgeschieden, nur 40 haben neu angefangen. Zudem haben wir 15 Kräfte an die Polizeischule in Schneeberg abgegeben, um den Nachwuchs auszubilden. Der Mangel wird noch ein paar Jahre halten.

Ist die Respektlosigkeit gegenüber der Polizei gewachsen?

Nicht nur uns gegenüber. Schauen Sie sich an, wie auch Vertreter der Kommunalpolitik teilweise beschimpft werden. Die Annahme, dass man aus dem Versammlungsrecht ableiten kann, auf jeden verbal einzuprügeln, ist falsch.

Aber bei Beschimpfungen greift die Polizei nicht ein.

Wir dürfen dann eingreifen, wenn der Versammlungsleiter uns zu Hilfe ruft oder wenn Straftatbestände erfüllt werden.

Etwa, wenn bei einem Stadtspaziergang die Oberbürgermeisterin beschimpft wird?

Da sind wir wieder beim Versammlungsrecht. Es gibt keine Handhabe, jeden Schreihals gleich einzusperren. Da muss die Gesellschaft auch aus sich heraus aktiv werden.

Wird Zwickau mehr und mehr zum Sammelbecken für Rechtsgesinnte?

Nein. Die politisch motivierte Kriminalität stagniert, das aber auf hohem Niveau. Da schwimmen wir auf der sächsischen Welle mit. Im Vergleich liegt aber der größere Anteil der Straftaten bei den Rechten im Vergleich mit den Linken. Allerdings gibt es auf beiden Seiten keine Rechtfertigung für Taten wie Körperverletzung oder Sachbeschädigung.

Selbst nach 14 Monaten ist der Fall in der Commerzbank Zwickau, bei dem ein Mensch angeblich durch einen harten Polizeizugriff starb, ungeklärt. Nervt Sie das lange Warten? Und wie gehen Sie mit diesen Polizisten um?

Das belastet. Uns wäre ein klares Ende lieber als dieser Schwebezustand. Aber die Kollegen machen weiterhin Dienst. Und ich habe keinen Grund, an deren seriöser Arbeit Zweifel zu hegen.