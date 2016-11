Preiskampf um Autoschilder

In der Nähe der Zulassungsstelle kosten Kfz-Kennzeichen am meisten. Es geht auch billiger - mit etwas Aufwand.

Von Michael Stellner

05.11.2016



Zwickau. Das Geschäft mit Kfz-Kennzeichen ist lukrativ. Allein im Landkreis Zwickau wurden 2014 nach dem aktuellsten statistischen Wert 9827 Autos neu zugelassen. Nicht mitgerechnet sind Motorräder, Lastwagen oder Anhänger. Jedes Gefährt braucht sein eigenes Nummernschild. Aber da gibt es eklatante Preisunterschiede, wie ein Zwickauer jetzt festgestellt hat.

"Freie Presse"-Leser Frank Schröder wittert Wucher. Er hatte sich kundig gemacht und war erstaunt, als er die Preise in einem der beiden Geschäfte gleich gegenüber der Zwickauer Zulassungsstelle sah. 38 Euro für einen Satz EU-Kennzeichen. "Ich habe die gleichen im Onlinehandel für 11 Euro erhalten. Das ist ein Unterschied von 345 Prozent", sagt Schröder und fragt, ob das denn sein könne, so unmittelbar vor den Toren des Landratsamts.

Die Antwort lautet Ja. Das sagt der ADAC-Clubjurist Jost Kärger. "Die Preise hängen davon ab, wo man kauft. Direkt an der Zulassungsstelle wird es immer teurer sein als anderswo, das ist einfach eine Sache von Angebot und Nachfrage." Auf einen Nenner gebracht: "So funktioniert Marktwirtschaft."

Geschäfte vor Ort hätten einfach höhere Ausgaben als der Onlinehandel, sagt Kärger. Sie müssten Personal bezahlen, die Öffnungszeiten abdecken und Miete bestreiten, die in der Nähe der Zulassungsstellen höher ausfalle als anderswo. Gesetzliche Vorgabe für die Schilderpreise gebe es nicht. Der ADAC führt auch keine Statistik über Preisspannen.

Der Kauf im Internet kann unter Umständen lästig sein. Denn theoretisch muss der Autohalter zweimal in die Zulassungsstelle gehen. Einmal, um sich die Kombination zuteilen zu lassen, und ein zweites Mal, um nach Lieferung der Schilder das Siegel anbringen zu lassen. In Zwickau geht es aber leichter. Der Landkreis bietet an, Kennzeichen vorab im Netz zu reservieren. Als zusätzliche Online-Gebühr werden dann 2,60 Euro für ein Serienkennzeichen fällig. Die Reservierung eines Wunschkennzeichens kostet noch einmal 10 Euro extra.

Alles in allem ist das Kaufen der Schilder im Netz tatsächlich preiswerter. Damit aber verzichtet man auf einen Vorteil, den nur der Einkauf im Schilderhandel direkt an der Zwickauer Zulassungsstelle bietet: Im Gegensatz zum Internet gibt es dort nämlich warme Bockwurst.