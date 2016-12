Prozess um Mord von 1987: Zeuginnen werden gehört

erschienen am 21.12.2016



Zwickau (dpa) - Mit der Befragung von zwei Zeuginnen wird am Mittwoch vor dem Landgericht Zwickau der Prozess in einem fast 30 Jahre zurückliegenden Mordfall fortgesetzt. Laut Gericht sollen die beiden Frauen gehört werden, die mit der getöteten Heike Wunderlich am 9. April 1987 zuletzt zusammen gewesen sind. Ob am dritten Verhandlungstag bereits beide Zeuginnen aussagen, ist unklar. Der 61 Jahre alte Angeklagte ist wegen der Folgen eines Schlaganfalls nur für zwei Stunden mit einer Pause dazwischen verhandlungsfähig.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Frührentner aus Gera vor, die damals 18 Jahre alte Frau vergewaltigt und sie zur Verdeckung des Sexualdelikts erdrosselt zu haben. Der Angeklagte hat sich bislang zu den Vorwürfen nicht geäußert. Am vorangegangenen Prozesstag hatte der Armeeangehörige als Zeuge ausgesagt, der am 10. April 1987 die getötete junge Frau im Wald nahe Plauen gefunden hatte.