Puppentheater feiert erste "neue" Premiere

erschienen am 21.11.2016



Mit der Inszenierung "Schneewittchen - wenn kleine Träumer groß werden" hat das Puppentheater Zwickau am Samstagnachmittag seine erste Premiere seit der Neuformierung unter dem Dach der stadteigenen Kultour Z. gefeiert. In der Inszenierung von Theaterleiterin Monika Gerboc wird aus dem Grimmschen Märchenstoff eine Geschichte, die genauso vom Großwerden (Schneewittchens) wie der Angst vom Altwerden (der Königin) erzählt und dabei in mancher Hinsicht von der Urfassung abweicht. Das 60-Minuten-Stück für Kinder ab vier Jahren wird im November und Dezember fast täglich in Vormittagsvorstellungen präsentiert, am 4., 7., 13., 17., 25. und 28. Dezember zu Nachmittagsterminen 14.30 Uhr oder später. Als nächste Premiere steht für den 19. Februar "Eine Woche voller Samstage" nach dem Buch von Paul Maar auf dem Spielplan. (tk)