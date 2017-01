Puschkinschule: Streit um Wegerecht verzögert Abriss

Für das neue Ärztehaus am Neumarkt gibt es eine Baugenehmigung. Vor dem Abbruch des bisherigen Gebäudes muss allerdings noch ein Rechtskonflikt geklärt werden.

Von frank Dörfelt

Zwickau. Zum Neujahrsempfang hatte Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) angekündigt, dass die Tage der ehemaligen Puschkinschule am Neumarkt gezählt sind: In den kommenden Wochen steht der Abriss an, sagte sie.

Das 1874 errichtete Schulhaus soll, wie seit Langem geplant, einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) weichen. Die Voraussetzungen dafür sind seit ein paar Tagen erfüllt. Das Zwickauer Bauordnungsamt hat der Poliklinik des Heinrich-Braun-Klinikums (HBK) als neuem Besitzer der ehemals denkmalgeschützten Immobilie kurz vor Weihnachten ein Geschenk gemacht: die Erteilung der Baugenehmigung. Die hatte der Bauherr zur Bedingung für den mindestens 350.000 Euro teuren Abriss der Schule erklärt.

Nicht zuletzt wegen der Abbruchkosten wurde zwischen der Stadt und der HBK-Poliklinik lange um die Zuständigkeit gerungen. Schließlich kam die Stadt dem Käufer - auch in Anbetracht des maroden Gebäudes - mit dem Kaufpreis entgegen, wenn dieser im Gegenzug den Abriss übernimmt. Wie viel von den ursprünglich veranschlagten 394.000 Euro tatsächlich gezahlt wurden, blieb bis heute geheim.

Bevor die Abrissbagger anrücken, wird es indes noch eine Weile dauern. HBK-Geschäftsführer Rüdiger Glaß will sich noch nicht auf einen konkreten Zeitpunkt festlegen. Nach Informationen der "Freien Presse" soll zunächst abgewartet werden, ob Einsprüche gegen die Baugenehmigung erhoben werden.

Denn: Vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz ist derzeit noch ein Verfahren anhängig. Geklagt hatte der Landkreis Zwickau. Dort fürchtet man um die Sicherheit auf dem Hof der angrenzenden Berufsschule für Wirtschaft, Gesundheit und Technik. Der Kreis will ein geregeltes Wegerecht durchsetzen. "Derzeit ruht das Verfahren", sagte Landkreissprecherin Ilona Schilk. Das könnte sich nach der Baugenehmigung ändern. "Wir haben jetzt Einsichtnahme in die Bauunterlagen beantragt", sagte die Leiterin des Amtes für Zentrales Immobilienmanagement, Sylvina Schwarzenberger. Anschließend werde über die weiteren Schritte entschieden.

Der Verkauf der angebauten Turnhalle an einen privaten Interessenten ist derweil vom Tisch. Die HBK-Poliklinik kauft nach Angaben des Liegenschaftsamtes das gesamte Objekt. Die alte Turnhalle soll nicht abgerissen werden.

Zu einem konkreten Baubeginn will sich Rüdiger Glaß ebenso nicht festlegen. Der soll unmittelbar nach dem Abriss stattfinden. Die Planungen für das viergeschossige Gebäude sind mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Unter anderem sollen die Höhe des Hauses und die Anordnung der Fenster an das alte Schulgebäude erinnern. In das Ärztehaus sollen die Praxen aus den MVZ an der Werdauer Straße und am Schumannplatz umziehen. In das Projekt will die HBK-Poliklinik nach aktuellem Planungsstand rund 7 Millionen Euro investieren. Im August 2014 war man noch von 5,5 Millionen Euro ausgegangen. (mit ael/nd)