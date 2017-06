Radlern fehlt noch die Lobby

Die Stadt Zwickau liegt beim ADFC-Fahrradklima-Test weit hinten. Bei der Benotung spielen nicht nur Radwege eine Rolle.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 10.06.2017



Zwickau. Die Länge der separaten Radstreifen in der Stadt Zwickau ist in den vergangenen Jahren auf 54Kilometer angewachsen. Das allerdings reichte nicht aus, um sich beim jüngsten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) weiter nach vorn zu schieben, denn dort spielen inzwischen auch Rahmenbedingungen wie Ampelschaltungen für Radler, Abstellanlagen und das Sicherheitsgefühl eine Rolle. Unter den vergleichbaren Stadtgrößen liegt Zwickau bundesweit nahezu unverändert auf Platz 90 von 98 bewerteten Städten. Positiv wurden die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums sowie geringe Konflikte mit Fußgängern bewertet. Zu Spitzennoten reichte es mit 3,5 und 3,7 (Schulnotensystem) auch hier nicht. Die größten Schwächen werden vom ADFC wie folgt beschrieben.

Kein Leihräder-Angebot: Ausleihsysteme, die ganzjährig rund um die Uhr die Ausleihe und Rückgabe von Rädern ermöglichen, gibt es in Zwickau nicht. "Es war bislang auch noch kein Thema für die Stadt", sagte Rathaussprecher Mathias Merz. "Entsprechende Anfragen von Unternehmen bei der Wirtschaftsförderung gab es keine".

Werbung fürs Radeln: Bisher bewirbt die Stadtverwaltung hauptsächlich den Mulderadwanderweg, der in diversen Publikationen eine Rolle spielt. "Allerdings ist uns bewusst, dass dem Radverkehr eine höhere Bedeutung beizumessen ist", sagte Mathias Merz. Auch aus diesem Grund erfolge derzeit die Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes.

Führung an Baustellen: Während für Autos an Baustellen Umleitungen eingerichtet werden, enden Radwege oft abrupt. "Für eine sichere Verkehrsführung von Radfahrern gibt es noch Verbesserungspotenzial", sagte der Rathaussprecher. Allerdings sei eine Umleitung immer eine Einzelfallentscheidung, die von Größe, Lage und Umgebung abhänge.

Der Vorsitzende des ADFC Zwickau Ulrich Skaruppe kennt die Probleme. "Die Stadt muss in den nächsten Jahren mehr Gas geben", sagte er. Andere Kommunen würden deutlich mehr für Radfahrer tun als Zwickau. "Die Schere geht damit weiter auseinander", sagte er. Vor allem müssten alle Ämter an einem Strang ziehen und nicht immer das Tiefbauamt vorgeschoben werden. "In anderen Städten wurde auch das Personal für Radverkehrsplanung aufgestockt", sagte Skaruppe. Allerdings warnte er auch vor einer Überbewertung des Fahrradklima-Test. "Das ist keine wissenschaftlich Studie", sagte er. Sie ist auch abhängig von der Zahl der Teilnehmer und deren Nähe zur Region. Haben beim vorletzten Fahrradklima-Test 2014 noch 308 Radler ihre Stimme abgegeben, so waren es 2016 gerade mal 182.

Der Zwickauer René Hahn, der in seiner Freizeit auch mit der losen Radgruppe von Critical Mass in die Pedale tritt, glaubt, dass Zwickau für die Radfans noch nicht verloren ist. "Als Automobilstadt fehlt den Radfahrern freilich die Lobby", sagte er. Dennoch sieht er eine erfreuliche Entwicklung in Richtung Umweltschutz. Unter anderem die Umgestaltung des Rings unter Einbeziehung von Radwegen sei dafür ein gutes Beispiel.