Randale an der Zwickauer Brücke zur Mauritiusbrauerei

erschienen am 10.04.2017



Zwickau. Eine Gruppe von etwa 20 Jugendlichen soll am Samstagabend an der Brücke zur Mauritiusbrauerei in Zwickau randaliert haben. Das wurde der Polizei gegen 21.50 Uhr gemeldet. Als Beamte eintrafen, stellten sie fest, dass Flaschen zerbrochen, Feuerwerkskörper gezündet und ein Einkaufwagen in die Mulde geworfen worden waren. Am selben Abend musste die Polizei gegen vier weitere Randalierer in einem Einkaufsmarkt an der Katharinenstraße vorgehen. Die Männer traten gegen einen Lehrgutautomaten, beleidigten einen Mitarbeiter und bewarfen den Sicherheitsdienst mit Gegenständen. Verletzt wurde dabei niemand.

Zur Identität der Randalierer von der Brücke zur Mauritiusbrauerei ermittelt nun die Polizei. Unter Telefon 0375 44580 nimmt sie Hinweise entgegen. (fp)