Rathaus-Rangelei in Zwickau: Polizei ermittelt gegen 47-JÃ¤hrigen

Rathaus-Rangelei in Zwickau: Polizei ermittelt gegen 47-Jährigen

erschienen am 23.09.2016



Zwickau. Die Vorkommnisse während der Zwickauer Stadtratssitzung am Donnerstag könnten ein doppeltes Nachspiel haben. Zum einen ermittelt die Polizei gegen einen 47 Jahre alten Mann wegen Körperverletzung. Er soll auf der Zuschauertribüne des Bürgersaals einen 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt haben. Da er den Saal trotz Aufforderung nicht freiwillig verließ, wurde er schließlich hinausgetragen, was ihm zugleich eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte einbrachte.

Zum anderen muss die AfD-Fraktion mit Restriktionen rechnen. Sie hatte nach den Vorfällen geschlossen den Saal verlassen. Ob ihr nun ein Ordnungsgeld droht, da eine Anwesenheitspflicht besteht, war am Freitag noch unklar. Laut Rathaus-Sprecher Mathias Merz wird sich der Ältestenrat bei einer Sondersitzung mit den Vorfällen befassen. (sth)