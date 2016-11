Rathausspitze steht zur Tram

Für Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) gibt es in punkto Fahrgastfreundlichkeit keine Alternative zur Straßenbahn.

Von Uta Pasler

erschienen am 22.11.2016



Zwickau. Stadtchefin Pia Findeiß (SPD) hat sich gestern vor Journalisten deutlich für den Ausbau des Zwickauer Straßenbahnnetzes ausgesprochen. "Die Straßenbahn sollte Hauptträger des Öffentlichen Personennahverkehrs bleiben," sagte sie.

Seit Tagen wird über das Thema heftig diskutiert. Übermorgen soll der Stadtrat über ein Neubauprojekt abstimmen, bei dem die Straßenbahn näher an den Hauptbahnhof heranrücken, der Vorplatz umgestaltet und eine neue Querverbindung in Richtung Werdauer Straße gebaut werden soll. Die Gesamtkosten liegen nach ersten Schätzungen bei 19,5 Millionen Euro. Jener Teil, der die Straßenbahn betrifft, koste weniger als ein Drittel davon. Laut Findeiß stehen Fördermittel in Höhe von bis zu 90 Prozent in Aussicht. 2020 könnte Baubeginn sein. Finanz- und Bauausschuss hatten sich kürzlich jedoch mehrheitlich dafür entschieden, dass zum Bahnhof lieber nur Busse fahren sollten.

Pia Findeiß erklärte, dass sie keine Stadt kenne, die eine Straßenbahn habe, die nicht am Bahnhof halte. "Weil die Straßenbahn umweltfreundlich ist und den Verkehr entkrampft." Gerade für Ältere, Behinderte, aber auch für Familien und die vielen Schüler sei sie deutlich wichtiger als ein Bus, der kostengünstiger sein mag, aber keineswegs fahrgastfreundlicher. "Ich stehe zu diesem Vorschlag mit ganzem Herzen." Zudem geht es ihr um die Glaubwürdigkeit des Stadtrates und der Verwaltung. Immerhin, erinnerte Tiefbauamtsleiter Thomas Pühn, hatte der Rat 2012 beschlossen, den Verkehrsentwicklungsplan fortzuschreiben - mit dem Ziel, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu verbessern, kundenfreundlicher und wirtschaftlicher zu gestalten. Pühn zufolge gab es mehrere Varianten, darunter zwei Projekte mit teuren Tunneln. Als das Gebäude des früheren Bauplanungsbüros Sipro an der Bahnhofstraße abgerissen wurde, entstand Pühn zufolge die nun vorliegende, "fast geniale Variante". Sie verspricht weniger Konflikte mit dem Individualverkehr durch ein separates Gleis. Selbst, wenn in zehn Jahren Elektrobusse autonom durch Zwickau fahren, könnten sie in Pühns Augen nie mit der Straßenbahn konkurrieren. Die sei ausdauernder, brauche keine Speicherkapazitäten, keine Batterien, die letztlich Sondermüll sind.

Sehr viele Leser haben sich auch in einer "Freien Presse"-Umfrage für den Erhalt der Tramlinie zum Bahnhof ausgesprochen. Allerdings gab es ebenso Stimmen wie die des 80-jährigen Zwickauers Dieter Gürth, der sich wünschte, dass sich Vertreter der Westsächsischen Hochschule Zwickau und der Städtischen Verkehrsbetriebe zusammensetzen und einen Bustyp entwickeln würden, der sauber, ökonomisch und fahrgastfreundlich fährt.

Allerdings bleibt da ein Problem, das Tiefbauamtsleiter Pühn grundsätzlich sieht: Busse verstopfen die Straßen und fahren sie kaputt. Hochschulexperten hätten das ÖPNV-Konzept, das laut Baubürgermeisterin Kathrin Köhler (CDU) auch auf eine schrumpfende und älter werdende Stadt ausgerichtet sei, zudem gelobt.