Ratte ist schuld an Stromausfall in Zwickau

erschienen am 09.10.2016



Zwickau. Eine Ratte ist schuld an dem Stromausfall in Teilen Zwickaus am Freitagabend gewesen. Nach Informationen aus der Leitwarte der Zwickauer Energieversorgung verursachte das Tier einen Kurzschluss. Vor├╝bergehend waren 870 Kunden im Stadtteil P├Âlbitz ohne Strom. Auch bei den Schaustellern ging kurze Zeit das Licht aus. "Vielleicht zehn Minuten, dann war der Strom wieder da", sagte Schausteller Marco Walz, der mit seinen Kollegen auch noch f├╝r die zweite Ferienwoche auf den Platz der V├Âlkerfreundschaft zum Herbstfest einl├Ądt. (upa)