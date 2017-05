Rauchtöpfe zur Aufstiegsfeier: Verfahrenseinstellung gegen Geldstrafe

erschienen am 09.05.2017



Zwickau. Das Strafverfahren wegen des Zündens von Rauchtöpfens und Bengalos während der Aufstiegsfeier des FSV Zwickau am 29. Mai 2016 auf dem Zwickauer Hauptmarkt endete für zwei der fünf Angeklagten heute schneller als gedacht. Gegen eine Geldstrafe von jeweils 2000 Euro wurde das Verfahren gegen die beiden vorläufig eingestellt. Der älteste von ihnen, ein 36-jähriger Zwickauer, hatte zuvor zugegeben im Freudentaumel über den sportlichen Erfolg der Fußballer mit Pyrotechnik hantiert zu haben. Nach seinen Angaben habe ihm die ein anderer Fan, den er angeblich gar nicht kannte, zugesteckt. Ein weiterer Zwickauer hatte zunächst geschwiegen und erst zur Sache ausgesagt, als die Verfahrenseinstellung im Raum stand. Auch er habe die Bengalos von einer unbekannten Person erhalten. "Ich war mir nicht bewusst, welche Auswirkungen das haben kann", sagte er. Das sorgte beim Richter für Unverständnis. "Es ist mir nicht klar, wieso sie alle nicht wissen wollen, wie gefährlich diese Dinger sind", sagte er. Pyrotechnik sei schließlich nicht umsonst in jedem Stadion verboten. Auch der Veranstalter der Aufstiegsfeier hatte mehrfach eindringlich darauf hingewiesen, das Feuerwerk auf dem Hauptmarkt verboten ist. Genützt hat es nichts. Wie ein Zeuge aussagte sei es durch den Qualm minutenlang "stockfinster" gewesen. Insgesamt wurden acht Personen ermittelt die dabei verletzt wurden. Die meisten hatten über Atembeschwerden, Kreislaufprobleme und Verbrennungen geklagt. Eine Frau musste wegen einer Augenverletzung ins Krankenhaus.

Der jüngste der Angeklagten, ein 23 Jahre alter Zwickauer, hatte zu Beginn des Prozesses ein Geständnis abgelehnt. Er war auf einem Video deutlich mit zwei Bengalos in den Hand zu sehen. Eine Einstellung des Verfahrens kam bei ihm nicht infrage, weil er nach dem Relegationsspiel in Plauen zunächst nach Haus gefahren war, um die Rauchtöpfe zu holen. Bei einem weiteren Angeklagten verhinderte die laufende Bewährung ein vorzeitiges Ende des Verfahrens. Das Verfahren gegen einen fünften Angeklagten wurde abgetrennt, weil sich dessen Verteidiger krankgemeldet hat. Ob heute noch ein Urteil gegen die beiden verbliebenen Angeklagten fällt ist offen. Für den 18. Mai ist ein weiterer Verhandlungstag angekündigt. (nkd)