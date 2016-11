Rauswurf vom Tisch: Stadt gibt im Streit um AfD-Plakate nach

Wegen Parteienwerbung im Rathaus und der Weigerung, den Mietvertrag zu unterschreiben, drohten Konsequenzen. Jetzt kommt die Kehrtwende.

Von Michael Stellner

erschienen am 18.11.2016



Zwickau. Die AfD darf ihre Plakate in der Fraktionsgeschäftsstelle hängen lassen, und den Mietvertrag, den alle anderen Fraktionen mit der Stadt Zwickau geschlossen haben, muss sie auch nicht unterzeichnen. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Ältestenrats. Damit ist die Stadtverwaltung von allen Forderungen abgerückt, die sie im Verlauf des vergangenen halben Jahres an die AfD gerichtet hatte. "Ich sehe es so, dass die Stadt eingeknickt ist", sagt AfD-Fraktionsgeschäftsführer Frank-Frieder Forberg der "Freien Presse". Ausgestanden ist der Streit aber noch längst nicht.

Die Auseinandersetzung hatte sich an den AfD-Plakaten entzündet, die Besucher des Rathauses durch die Fensterscheiben des Fraktionsbüros sehen können. Parteiwerbung allerdings ist im Zwickauer Rathaus grundsätzlich verboten, weswegen die Stadt das in neuen Mietverträgen verankern wollte. Ein Stadtratsbeschluss Anfang Mai legte fest, dass die Verträge die kostenlose Raumnutzung sowie das Werbeverbot beinhalten. Alle Fraktionen haben unterschrieben. Nur die AfD nicht. Die Plakate ließ sie ebenfalls hängen. Alle möglichen Konsequenzen waren im Gespräch, bis hin zum Rauswurf aus dem Rathaus. Jetzt ist klar: Es passiert gar nichts. Die Stadt lässt die AfD als einzige Fraktion ohne unterschriebenen Vertrag gewähren. Erst nach der Wahl des nächsten Stadtrats sollen die Verträge obligatorisch werden. Man habe erkannt, dass Veränderungen in der laufenden Legislaturperiode schwierig durchzusetzen seien, sagt Rathaussprecher Mathias Merz.

Und die Parteienwerbung? Da sehe die Stadt laut Merz derzeit keinen Handlungsbedarf. Statt des ursprünglichen Plakats, auf dem "Asylchaos und Eurokrise stoppen" stand, ist auf einem neu angebrachten Plakat zu lesen: "Mut zu Deutschland". Das AfD-Logo war beide Male gut zu erkennen. Man sehe dieses neue Plakat als "unverfänglicher" an, ohne den Inhalt werten zu wollen, so Merz. Aber entscheidet wirklich ein einzelner Satz darüber, ob etwas Parteienwerbung ist oder nicht? Das, sagt Merz, sei Abwägungssache.

Fraktionsgeschäftsführer Forberg hat das Plakat jedenfalls nicht getauscht, um weniger anzuecken. "Ich habe ganz einfach unser Neuestes aufgehängt", sagt er achselzuckend. Außerdem brachte er nach Ausbruch des Streits über seinem Schreibtisch - ebenfalls für alle Rathaus-Besucher durch die Fensterscheibe gut sichtbar - eine große Deutschland-Fahne an. "Eigentlich bin ich nicht so. Zu Hause würde das meine Frau nicht wollen", sagt Forberg. Aber es habe ihn gereizt, auszuprobieren, ob sich dadurch jemand provoziert fühlt. Auf den Fluren habe man darüber getuschelt, erzählt er. Ihm bereitet das sichtlich Freude.

Geht es nach der AfD, dann soll der Streit aber jetzt erst richtig Fahrt aufnehmen. "Wir klagen gegen den Stadtratsbeschluss, der die Mietverträge regelt", kündigt Forberg an. Die Regelung gehe aus seiner Sicht nicht mit dem politischen Auftrag der Fraktionen im Stadtrat einher. Ist das nicht kurios, klagt doch damit eine Fraktion dagegen, ihren Fraktionsraum kostenlos nutzen zu dürfen? "Kann man so sehen", sagt Forberg. "Aber das Thema ist doch längst ein Politikum geworden."