Rechts vor links soll Sicherheit bringen

erschienen am 29.11.2016



Zwickau . Die Vorfahrtsregelung im Bereich der Walther-Rathenau-Straße in Zwickau wird geändert. Das hat die Unfallkommission der Stadt Zwickau festgelegt, sagte Stadtsprecherin Heike Reinke. Die bislang im Abschnitt zwischen Kolpingstraße und Kurt-Eisner-Straße als Vorfahrtsstraße ausgewiesene Walther-Rathenau-Straße wird beginnend in dieser Woche in die bereits bestehenden Tempo-30-Zonen der angrenzenden Straßenzüge eingegliedert. Die derzeit noch vorhandene vorfahrtsregelnde Beschilderung wird abgebaut. Somit gilt künftig die Vorfahrtsregel "rechts vor links". Die Veränderung dient der Minimierung des in den letzten Jahren gehäuften Unfallaufkommens insbesondere an den Kreuzungen Friedrich-Engels-Straße und Lassallestraße, sagte Reinke. Auf die veränderte Vorfahrtsregelung werde für die Dauer von sechs Monaten mit gesonderten Verkehrszeichen an allen Kreuzungsbereichen hingewiesen. (ja)