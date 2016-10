Reichenbacher Straße in Zwickau am Mittwoch teilweise gesperrt

erschienen am 25.10.2016



Zwickau. Weil Aufbrüche aufgetreten sind, wird ein Teil der Reichenbacher Straße in Zwickau am Mittwoch in stadtauswärtige Richtung gesperrt. Betroffen ist laut Straßenverkehrsbehörde der Abschnitt vor der Ampelkreuzung B 173/Bürgerschachtstraße/VW-Bildungswerk. Etwa 50 Meter der rechten Fahrspur können nicht genutzt werden. Die Stadtverwaltung lässt dort die Aufbrüche in Ordnung bringen, um weiteren Schaden mit möglicher Vollsperrung abzuwenden. Die Sperrung erfolgt bereits ab 7 Uhr. Der Straßenverkehr wird über die verbleibende linke Spur geführt. Der Bauhof ist bestrebt, die Arbeiten zügig voranzubringen, sodass der Verkehr schon ab Donnerstagfrüh wieder uneingeschränkt rollen soll. (nd)