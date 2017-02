Reisende statt Häftlinge: Neue Idee für altes Gefängnis

Die Zwickauer Justizvollzugsanstalt an der Schillerstraße wird bis 2020 genutzt. Und danach? Das sächsische Jugendherbergswerk wagt jetzt einen ersten Vorstoß.

Von Frank Dörfelt

11.02.2017



Zwickau. Die Zwickauer Stadtverwaltung und das sächsische Jugendherbergswerk sind sich einig: Die Muldestadt braucht eine Jugendherberge. Bisher jedoch stand das Thema auf der Prioritätenliste der Verwaltung nicht gerade weit oben. Jetzt macht der sächsische Landesverband des Jugendherbergswerkes Druck und bringt auch gleich ein Quartier ins Spiel: Das Gefängnis an der Schillerstraße könnte zur Jugendherberge werden, wenn die Häftlinge in den geplanten Neubau in Marienthal umgezogen sind. Im Zwickauer Rathaus bestätigte man, dass der Verband allgemein zum Thema vorgesprochen habe und dabei als möglicher Standort auch die Justizvollzugsanstalt (JVA) erwähnt wurde.

Noch handelt es sich freilich nur um eine Idee. Beim Jugendherbergswerk hält man den Ball daher noch flach. "Bemühen um den Standort wäre nicht der richtige Ausdruck für den derzeitigen Stand", sagt das geschäftsführende Vorstandsmitglied Alexander Ladwig. Unterstützt durch den Zwickauer Architekten Sebastian Kriegsmann, will er in den nächsten Wochen dennoch weitere Gespräche mit der Verwaltung führen. Entscheidungen sollen dabei aber noch nicht fallen.

Eigentümer der 1901 eingeweihten Immobilie ist der Freistaat, Verwalter der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Dessen Pressesprecherin Andrea Krieger: "Überlegungen zur Nutzung durch das Jugendherbergswerk sind hier nicht bekannt."

Die sächsische Justiz sucht selbst nach neuen Gebäuden in Zwickau. Die Lage unmittelbar neben dem Landgericht wäre günstig. Allerdings müsste die Haftanstalt aufwändig und vor allem teuer umgebaut werden. "Zunächst wird geprüft, ob eine weitere staatliche Nutzung erfolgt", sagt Krieger. Eine Zeitschiene dafür sei noch nicht festgelegt. "Wenn der Freistaat die alte JVA nicht benötigt, kommt ein Verkauf in Betracht", sagt Krieger.

Dass die Haftanstalt mindestens bis 2020 in Betrieb bleiben wird, kommt dem Jugendherbergswerk durchaus entgegen. "Wir setzen zurzeit Projekte in Schöneck, Leipzig und Torgau um", sagt Alexander Ladwig. Kapazität für Zwickau bliebe da nicht viel übrig.

Egal, wie die Diskussion um die Haftanstalt ausgeht: "Aus unserer Perspektive kommt als Standort für eine Jugendherberge nur die Innenstadt infrage", so Ladwig. Eine Alternative zur alten Haftanstalt sei auch die leer stehende Georgenschule. Zumindest aus Sicht des SIB ist die Schule nicht für die Justiz vorgesehen: "Überlegungen, die Georgenschule als Justizstandort zu nutzen, gibt es nicht", sagt Andrea Krieger.

Bei einem Besuch von Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) im Januar hatten Amtsgerichtsdirektorin Eva-Maria Ast und Landtagsabgeordneter Gerald Otto (CDU) die Ex-Georgenschule jedoch durchaus als Standort ins Gespräch gebracht. Der Freistaat will laut Otto den Vorschlag nun prüfen. (mit ael)