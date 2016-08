Rennsportarena in MÃ¼lsen kann gebaut werden

Rennsportarena in Mülsen kann gebaut werden

erschienen am 23.08.2016



Mülsen/Bautzen. Die Rennsportarena in Mülsen kann gebaut werden. Das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen hat am Dienstag die Anträge gegen den vom Mülsener Gemeinderat beschlossenen Bebauungsplan abgelehnt. Damit haben die Gegner des Projektes eine Schlappe kassiert. Geklagt hatten die Grüne Liga Sachsen, die Stadt Glauchau und Privatleute.

Das Urteil wurde mit großer Spannung erwartet. Schließlich war der Fall bereits am 23. Juni stundenlang verhandelt, die Entscheidung aber damals vertagt worden. Gegen die Pläne, am Rande von Niedermülsen eine Motorsportarena zu bauen, regt sich seit Jahren Widerstand. Auf dem Gelände sollen unter anderem Minibike- und Kartstrecke sowie eine Multifunktionsfläche mit Verkehrsgarten, Fahrerlager, BMX-Parcours, Karthalle, Kletterwand und Halfpipe entstehen. Zum wiederholten Male waren Gegner vor Gericht gezogen. (vim)